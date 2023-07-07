МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в самом начале торгов пятницы демонстрирует разнонаправленную динамику по отношению к доллару и юаню: американская валюта дешевеет до 92,13 рубля, китайская – дорожает до 12,69 рубля, следует из данных Московской биржи. Экономист назвал момент, когда снова можно будет покупать доллары

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижается на 17 копеек, до 92,13 рубля, курс юаня растет на 11 копеек, до 12,69 рубля, евро дорожает на 23 копейки, до 100,23 рубля.