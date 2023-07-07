МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе к евро, в пятницу утром показывает снижение, следует из данных торгов. Инвесторы ожидают публикацию статистики по безработице в США и по промпроизводству в Германии. Экономист назвал момент, когда снова можно будет покупать доллары

По состоянию на 8.06 мск курс евро к доллару рос до 1,0892 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0887 доллара. Курс доллара к иене снижался до 143,75 иены со 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 103,07 пункта.

Трейдеры ожидают публикацию позднее в пятницу статистики по безработице в США за июнь. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в отчетном месяце снизилась до 3,6% с 3,7% месяцем ранее, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 225 тысяч после увеличения на 339 тысяч в мае.

Статистика может дать рынкам сигналы о дальнейших мерах Федеральной резервной системы (ФРС) США по ключевой ставке. В прошлом месяце регулятор прервал продолжительный период ужесточения на фоне высокой инфляции и сохранил ставку. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Также в пятницу до открытия торгов в Европе будет опубликована статистика по промпроизводству в Германии. Согласно прогнозу, в мае показатель не изменился к предыдущему месяцу, в котором он вырос на 0,3% к марту.