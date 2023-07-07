МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к снижению к евро в пятницу вечером после публикации статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов. ЦБ может повысить ключевую ставку при росте курса валют, заявил аналитик

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару рос до 1,0945 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0887 доллара. Курс доллара к иене снижался до 142,23 иены со 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,6%, до 102,55 пункта. Днем курс доллара незначительно рос к евро.

Инвесторы отреагировали на статистику по рынку труда, оказавшуюся ниже ожиданий. Так, безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч. Первый показатель соответствует ожиданиям аналитиков, однако увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировалось на 225 тысяч.

Данные по рынку труда могут сказаться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании регулятора в конце июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Повышение учетной ставки, как правило, способствует укрепление национальной валюты.