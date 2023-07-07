МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара перешла к снижению к евро в пятницу вечером после публикации статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

Здание Центрального банка РФ

ЦБ может повысить ключевую ставку при росте курса валют, заявил аналитик

По состоянию на 17.42 мск курс евро к доллару рос до 1,0945 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0887 доллара. Курс доллара к иене снижался до 142,23 иены со 144,06 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,6%, до 102,55 пункта. Днем курс доллара незначительно рос к евро.

Инвесторы отреагировали на статистику по рынку труда, оказавшуюся ниже ожиданий. Так, безработица в США в июне снизилась до 3,6% с уровня мая в 3,7%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 209 тысяч. Первый показатель соответствует ожиданиям аналитиков, однако увеличение числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики прогнозировалось на 225 тысяч.

Данные по рынку труда могут сказаться на решении Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке на следующем заседании регулятора в конце июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков ждут, что ФРС повысит ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Повышение учетной ставки, как правило, способствует укрепление национальной валюты.