МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам в понедельник утром поднимается, следует из данных торгов. Инвесторы оценивают перспективы вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Лихорадка продолжается: рубль начал свистопляс до конца года

По состоянию на 7.50 мск курс евро к доллару снижался до 1,0956 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0967 доллара. Курс доллара к иене рос до 142,96 иены со 142,07 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,18%, до 102,45 пункта.

Рынки продолжают ожидать, что американский регулятор поднимет ключевую ставку позднее в этом месяце. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. Традиционно увеличение ставки поддерживает доллар.

Также на текущей неделе, в среду, ожидается публикация "Бежевой книги" (Beige Book) — ежемесячных комментариев Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране. В докладе могут содержаться подсказки о состоянии экономики, что может отразиться на стоимости доллара.

В тот же день выйдет статистика по инфляции в США, которая также может повлиять на доллар и ожидания по ставке. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее.