МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары снизилась в понедельник после выхода данных, которые указали на ослабление восстановления китайской экономики- крупнейшего экспортного рынка Австралии и Новой Зеландии. В частности, цены производителей в Китае в июне продемонстрировали максимальное снижение за семь с половиной лет. Инфляция в Китае в июне осталась на прежнем уровне

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,4%, до 0,6668, после роста на 1,0%, до 0,67 в пятницу. Это ключевое сопротивление пара не может пробить уже две недели.

Пара новозеландский доллар/доллар США также отступила на 0,4%, до 0,6184. В пятницу она укрепилась на 0,8%, до 0,6219. Поддержка пары находится на скользящей средней за 200 дней, проходящей на 0,6177.

Вышедший в пятницу отчет показал, что рост числа рабочих мест в США не дотянул до прогноза. Тем не менее участники рынка склоняются к тому, что ФРС возобновит повышение ставок после паузы на июньском заседании.

Вместе с тем скачок доходности в развитых экономиках спровоцировал колебания валютных рынков, особенно на торгах, в которых на заемную низкодоходную иену трейдеры покупают высокодоходные валюты.

В результате на прошлой неделе инвесторы активно закрывали короткие позиции по иене, и она росла против большинства других валют.

Пара новозеландский доллар/иена в понедельник отступила от достигнутого в четверг восьмилетнего максимума 89,68 до 87,87. Австралийский доллар снижался против иены до минимума за четыре недели 94,73, но потом восстановился до 95,29. Цена золота опускается на росте доллара и дохожности госбондов США

"Риск отступления от таких уровней значительно выше, и сделки с заемными валютами становятся менее выгодными", — сказал аналитик IG Тони Сикамор.

Помимо падения цен производителей данные Китая также показали, что потребительские цены в июне остались без изменений по сравнению с тем же периодом предыдущего года, просигнализировав об ослаблении внутреннего спроса и о вероятности приятия новых мер стимулирования.

На вторник запланировано выступление управляющего Резервного банка Австралии Филипа Лоу о денежно-кредитной политике, а в среду Резервный банк Новой Зеландии примет решение по процентным ставкам.

Участники рынка склонится к тому, что РБНЗ воздержится от их повышения, но считают вероятном рост ключевой ставки к ноябрю до 5,75%.