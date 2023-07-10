ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — ПРАЙМ. Государственный расчетный центр для взаиморасчетов отечественных предприятий с зарубежными партнерами в национальных валютах необходимо создать в России, считает президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Совфед призвал Центробанк развивать систему расчетов в нацвалютах

"Хотелось бы отметить, что сегодня не только "АвтоВАЗ", но, пожалуй, все российские предприятия испытывают определённые проблемы с финансовыми взаиморасчетами со своими зарубежными партнерами. Мы рассчитываем, что госполитика будет направлена на структурирование таких взаиморасчетов", — отметил Соколов в рамках сессии на выставке "Иннопром".

"Нам нужен такой государственный расчетный центр, чтобы поддержать оплату в различных валютах. У нас есть не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такие расчеты проводились более системно, а это возможно только в рамках консолидации всех отраслей и предприятий промышленности", — добавил он.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2022 году составили 188,6 тысячи автомобилей (-46% к 2021 году).