ЦЮРИХ, 10 июл — ПРАЙМ. Двадцать четыре центральных банка намерены к 2030 году выпустить собственные оптовые и розничные цифровые валюты, свидетельствует исследование, проведенное расположенным в Базеле Банком международных расчетов (BIS). В ЦБ назвали срок начала выпуска цифрового рубля для широкого круга лиц

Как уточняется, в исследовании, которое проводилось с октября по декабрь 2022 года, приняли участие 86 центральных банков.

Согласно сообщению BIS, сейчас в мире используются всего четыре цифровые валюты центрального банка (CBDC) – на Багамских островах, в странах Карибского бассейна, на Ямайке и в Нигерии.

"Судя по количеству центральных банков, заявивших о высокой вероятности выпуска CBDC в ближайшие несколько лет, к концу этого десятилетия в публичном обращении могут находиться 15 розничных и 9 оптовых CBDC", — говорится в докладе Банка международных расчетов.

Как уточняется, в течение 2022 года доля центральных банков, участвующих в той или иной форме в работе над CBDC, выросла до 93%. При этом 60% организаций заявили, что появление стейблкоинов и других криптоактивов ускорило эту работу.

Россия также активно работает в этом направлении. Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы — ЦБ РФ. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.