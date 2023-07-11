МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов вторника: доллар дешевеет до 90,32 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к иностранным валютам, компенсировав потери предыдущих дней

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 10 копеек — до 90,32 рубля, юаня — растет на 3 копейки, до 12,52 рубля, евро дорожает на 3 копейки — до 99,48 рубля.