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2023
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Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
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Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов вторника: доллар дешевеет до 90,32 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 11.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов вторника: доллар дешевеет до 90,32 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 10 копеек — до 90,32 рубля, юаня — растет на 3 копейки, до 12,52 рубля, евро дорожает на 3 копейки — до 99,48 рубля.