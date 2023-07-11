МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам во вторник утром снижается, следует из данных торгов. Рынки ожидают данных по инфляции в США в среду. Доллар и юань снизились по итогам торгов на Мосбирже в понедельник

По состоянию на 7.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1018 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 140,76 иены со 141,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 101,77 пункта.

В среду ожидается публикация данных по инфляции в США, что может отразиться на стоимости доллара и ожиданиях по монетарной политике. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее. Показатель может оказаться заметно ниже пиковых значений, но выше целевого уровня в 2%.

Данные об ослаблении инфляции могут поддержать ожидания скорого завершения цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. При этом в текущем месяце по-прежнему ожидается увеличение ставки. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. На декабрь 53,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.