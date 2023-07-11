МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Юань немного вырос против доллара США во вторник, после того как Народный банк Китая в очередной раз установил для него более высокий, чем ожидали рынки, курс. Китайскую валюту поддержало также заявление центрального банка о продлении действия мер поддержки проблемного сектора недвижимости. Инвестстратег раскрыл будущее рубля после летнего обвала

Это решение "может быть сигналом о дальнейшем ослаблении регулирования рынка жилья", сказал экономист Macquarie Ларри Ху.

По его словам, среди таких мер может быть понижение уровня первого взноса и ослабление ограничений для покупателей.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1886 против 7,1926 в понедельник. Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что курс будет установлен на уровне 7,2177. На континентальном рынке пара открылась на 7,2249, а на момент написания статьи торговалась по 7,2116.

Трейдеры и аналитики следят за данными, которые помогут им определить состояние и перспективы экономики Китая.

"Ожидается, что в июне экспорт сократился второй месяц подряд на фоне слабого внешнего спроса", — сказала аналитик MUFG Bank Лин Ли. По ее мнению, импорт также сократился, что укажет на недостаточно сильный внутренний спрос. Россия и Китай изучают возможности поставок российской свинины

В краткосрочной перспективе слабость экономических данных и увеличивающийся разрыв между доходностью в Китае и в США будут оказывать давление на юань.

Вероятно, центральный банк примет дополнительные меры, чтобы ослабить ожидания снижения юаня.

На этой неделе выйдут данные по внешней торговле и по кредитованию в Китае. По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, кредитование в юанях в июне продолжало расти, после того как в мае его сумма почти удвоилась благодаря мягкой политике центрального банка.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 101,802 от уровня закрытия пятницы 101,972. Пара доллар/оффшорной юань торговалась по 7,2141.