МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары во вторник отыграли понесенные накануне потери, поскольку доллар США оказался под давлением из-за падения доходности американских гособлигаций. Инвестстратег раскрыл будущее рубля после летнего обвала

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась по 0,6690, восстановившись после падения до 0,6624 в понедельник, спровоцированного слабыми данными по инфляции в Китае. В последние две недели австралийская валюта по большей части торговалась в диапазоне. Сопротивление для пары австралийский доллар/доллар США находится на уровне 0,6700, а поддержка — на отметке 0,6600.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,05%, по 0,6220, восстановившись с достигнутого в понедельник минимума 0,6167. Сопротивление для пары расположено на уровне 0,6219, а поддержка в районе 0,6180.

Индекс доллара США, отслеживающий стоимость американской валюты против корзины из основных валют, во вторник опустился до 2-месячного минимума 101,84.

Результаты опроса, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, указали на падение краткосрочных инфляционных ожиданий в США, тогда как комментарии представителей Федеральной резервной системы о близости к завершению цикла повышения процентных ставок ослабили опасения по поводу дальнейшего агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. Счетпалата США сообщила, сколько Вашингтон потратили на безопасность Европы

Внимание участников рынка теперь сосредоточено на ожидаемых в среду данных по инфляции в США. Июльское повышение ставок ФРС полностью учтено в котировках. Кроме того, инвесторы оценивают в 30,0% вероятность еще одного повышения к ноябрю.

В Westpac прогнозируют рост пары австралийский доллар/доллар США до 0,6900 к концу года против предыдущего прогноза 0,7400.

Тем временем потребительское настроение в Австралии в июле несколько восстановилось на фоне охлаждения инфляции. тогда как условия для ведения бизнеса оставались неизменными.

Доходность 3-летних гособлигаций Австралии упала до 4,196%, а доходность 10-летних бумаг снизилась до 4,235%.