МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс рубля немного слабеет к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине вторника после разнонаправленной динамики в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Юань растет на мерах поддержки сектора недвижимости

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.29 мск растет на 21 копейку — до 90,6 рубля, юаня — на 7 копеек, до 12,55 рубля, евро — на 46 копеек, до 99,91 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,7% — до 78,23 доллара за баррель.

"Мы считаем, что ажиотаж на рынке снизился, а при текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Не исключаем, что давление на доллар могли оказывать экспортеры, вернувшиеся к продажам валюты. Отметим, что ЦБ связал ослабление рубля в конце июня со снижением валютных конверсий компаниями-экспортерами", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он полагает, что курс доллара будет снижаться и в ближайшие дни попробует перейти в диапазон 86-88 рублей. По мнению аналитика, стимулировать снижение американской валюты, помимо экспортеров, также будут спекулянты.

"Рубль вчера укрепился на 0,9%, но это стоит рассматривать как технический отскок на падающем тренде. Целью роста российской валюты является район 85 рублей за доллар, но у нас нет особой уверенности, что рубль хотя бы будет тестировать его на прочность", — отмечает в свою очередь Алексей Антонов из "Алор Брокер".