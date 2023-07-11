Доллар дешевеет к иене и евро в преддверии выхода статистики из США во вторник
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, пока рынки ожидают выхода статистики из США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1003 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 140,43 иены со 141,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 101,75 пункта.
Трейдеры ждут данных по инфляции в США, выход которых запланирован на среду. Так, согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае, а месячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1%. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее.
При этом не оказала заметного влияния на курс евро к доллару статистика Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, хотя аналитики ожидали, что индикатор сократился только до минус 10,5 пункта.
https://1prime.ru/Forex/20230711/841053362.html