МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем снижается по отношению к другим основным мировым валютам, пока рынки ожидают выхода статистики из США, свидетельствуют данные торгов. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на 1,6 миллиарда рублей

По состоянию на 14.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1003 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене снижался до 140,43 иены со 141,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 101,75 пункта.

Трейдеры ждут данных по инфляции в США, выход которых запланирован на среду. Так, согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае, а месячная инфляция ускорилась до 0,3% с 0,1%. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее.

При этом не оказала заметного влияния на курс евро к доллару статистика Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW). Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле снизился до минус 14,7 пункта с минус 8,5 пункта в июне, хотя аналитики ожидали, что индикатор сократился только до минус 10,5 пункта.