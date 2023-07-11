МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Вложения россиян в иностранную наличную валюту в мае продолжали сокращаться, говорится в материалах Центробанка. ФТС зафиксировала рост числа незаконных попыток ввоза и вывоза наличности

"Сбережения домохозяйств в национальной валюте в мае увеличились на 231,2 миллиарда рублей, в то время как в апреле их прирост был почти в два раза больше (+401 миллиард рублей). Вложения населения в иностранную наличную валюту в мае (так же как в марте — апреле) продолжали сокращаться (-23,9 миллиарда в рублевом эквиваленте)", — сообщил регулятор.

Средства населения на депозитах в российских банках в мае увеличились на 580,7 миллиарда рублей после роста на 578,4 миллиарда рублей в апреле.

По данным ЦБ, прирост по-прежнему был обеспечен за счет переводных депозитов — на 478,7 миллиарда рублей. Другие (срочные) депозиты в иностранной валюте продолжили сокращаться (на 52,2 миллиарда рублей).

Средства населения на депозитах в банках-нерезидентах, по предварительным оценкам Банка России, возросли на 138,3 миллиарда рублей.