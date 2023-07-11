СТАМБУЛ, 11 июл — ПРАЙМ. Валютные резервы центробанка Турции увеличились до 108,6 миллиарда долларов на конец июня с 98,5 миллиарда на конец мая, минфин продолжит поиски новых источников внешних вливаний, заявил во вторник глава министерства Мехмет Шимшек. Международные резервы России снизились за июнь на 0,3 процента

По словам министра, одной из главных целей его программы реформ является улучшение ситуации с международными резервами.

"26 мая резервы ЦБ составляли 98,5 миллиардов долларов, а к 30 июня уже 108,6 миллиарда, за тот же период чистые резервы увеличились на 14,2 миллиарда. Столь быстрый рост резервов внушает оптимизм", — написал министр в Twitter.

Шимшек подчеркнул, что минфин продолжит реализацию рациональной экономической политики, а также поиск новых источников внешних вливаний для быстрого увеличения резервов ЦБ.

Власти Турции увеличили с конца прошлой недели в три раза — до 760 долларов — пошлину на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов, в полтора раза подорожали услуги нотариусов, увеличен НДС с 18% до 20%, также повышены налоги на различные азартные игры.

Глава Центрального банка Турции Хафизе Эркан на встрече с председателями крупнейших банков заявила о прекращении поддержки курса турецкой лиры за счет валютных резервов ЦБ, сообщили в начале июля местные СМИ.

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем, в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 26 лир за доллар.