МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российская валюта символически подрастает к доллару и евро, при этом немного снижается к юаню: доллар опускается к 90,32 рубля, евро – к 99,43 рубля, юань поднимается к 12,54 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль слабеет в первой половине вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.32 мск снижается на 10 копеек, до 90,32 рубля, юаня растет на 5 копеек, до 12,54 рубля, евро опускается на 2 копейки, до 99,43 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" превышает почти 102,4 миллиарда рублей, долларами – более 63 миллиардов рублей, евро – более 26,138 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,49% — до 78,07 доллара за баррель.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Во вторник рубль демонстрирует боковую динамику и находится в диапазоне 89,79-91,05 к доллару, в пределах 12,44-12,62 рубля к юаню и 98,94-100,31 рубля к евро.

Во второй половине торговой сессии отечественная валюта предпринимает слабые попытки укрепиться к доллару и евро, оставаясь в небольшом минусе к юаню.

Препятствием для дальнейшего укрепления рубля выступает неуверенная динамика нефти, которая вчера сильно откатилась от двухмесячных вершин, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Сегодня котировки не сумели продолжить рост первой половины дня, серьезно сдав позиции. Учитывая, что на рубль по-прежнему давит нехватка на внутреннем рынке иностранной валюты из-за сокращения экспортной выручки, нефть должна быстро закрепиться на более высоких уровнях, чтобы предотвратить очередную волну ослабления рубля", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочные перспективы рубля остаются оптимистичными. Укрепление национальной валюты в ближайшее время может продолжиться на фоне снижения американской валюты, индекс доллара США (DXY) слабеет четвертую торговую сессию подряд, а также благодаря росту нефти", — отмечает София Кирсанова из УК "Первая".

В среду выйдут данные по потребительской инфляции в США. Снижение инфляции может смягчить тон ФРС относительно дальнейшего ужесточения монетарной политики регулятором, а значит, снизить риск замедления мировой экономики и сокращения спроса нефть, полагает она.

"Также спрос на рубль может возрасти по мере приближения к пику налогового периода, когда экспортеры будут частично реализовывать валютную выручку с целью выполнения налоговых обязательств. В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США", — полагает эксперт.

"В начале сессии доллар опускался ниже 90 рублей, тестируя пробой данного уровня. Если к закрытию курс будет выше этой отметки, завтра можно ожидать продолжения роста американской валюты. Наши ориентиры на завершение текущей сессии для рубля в паре с долларом, евро и юанем: 89–93, 98,5–102 и 12,35–12,8 рубля соответственно", — прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.