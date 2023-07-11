МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Курс доллара немного растет по отношению к евро и снижается к иене во вторник вечером перед публикацией статистики о потребительских ценах в США, следует из данных торгов. Рубль символически подрос к доллару и евро, слабо снизился к юаню

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару снижался до 1,0987 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0999 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 140,69 иены со 141,31 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,1%, до 101,86 пункта.

В среду будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае. Также ожидается замедление базовой инфляции за июнь в годовом выражении – до 5% с 5,3% месяцем ранее.

Статистика о росте потребительских цен в США может оказать влияние на дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Однако, по словам аналитиков, это относится не к решениям на июльском заседании, а к действиям регулятора уже после него.

"Повышение ставки на 0,25 процентного пункта 26 июля на данный момент является неизбежным, а публикация данных об инфляции в среду будет иметь значение для обсуждения в сентябре и ноябре", — цитирует агентство Блумберг стратега BMO Capital Markets Иена Лингена (Ian Lyngen).