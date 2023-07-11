МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника символически подорожал к доллару, но снизился к юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 90,38 рубля и 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций вырос на 0,12 процента за основную торговую сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 90,38 рубля, евро — на 13 копеек, до 99,32 рубля, юаня — вырос на 2 копейки, до 12,5 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам понедельника превысил почти 145,778 миллиарда рублей, долларами – более 95,28 миллиарда рублей, евро – почти 36,8 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.