МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Российская валюта по итогам вторника слабо выросла к доллару и евро, при этом слегка подешевела к юаню: доллар опустился к 90,38 рубля, евро – к 99,32 рубля, юань поднялся к 12,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Золото подорожало на ослабевающем долларе

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 3 копейки, до 90,38 рубля, евро — на 13 копеек, до 99,32 рубля, юаня вырос на 2 копейки, до 12,5 рубля.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет к 19.30 мск на 2% — до 79,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ СЛЕГКА УКРЕПИЛСЯ

"Во вторник укрепление рубля продолжилось, хоть и несколько замедлившись… Банк России опубликовал данные, указавшие на дальнейшее сокращение торгового профицита и счета текущих операций в июне. Впрочем, такая статистика лишь проясняет динамику курса и не оказывает существенное влияние на текущую ситуацию на валютном рынке", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Сил российской валюте могли придать растущие котировки Brent, локальный откат самого доллара и снижение тревожности в настроениях, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Кроме того, сформировались ожидания повышения ЦБ РФ ключевой ставки шагом вплоть до 100 базисных пунктов на ближайшем заседании, добавляет он.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам вторника превысил почти 145,778 миллиарда рублей, долларами – более 95,28 миллиарда рублей, евро – почти 36,8 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

"На биржевом валютном рынке доля сделок по паре юань/рубль продолжает расти и по итогам июня составила 35,7% против 37,2% по паре доллар/рубль и 14,1% по паре евро/рубль. Напомним, что на начало февраля 2022 года совокупная доля расчетов в долларах и евро составляла 96,7%. В то же время пара доллар/рубль остается ключевым инструментом внебиржевого рынка и составляет там почти половину всех сделок по итогам июня", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В структуре валютных депозитов корпоративного сектора доля "нетоксичных" валют, представленная в основном юанями, достигла к началу июня 48% (против 3% годом ранее). Впрочем, резкий рост юаневой доли в структуре, вероятно, обусловлен не менее заметным сокращением абсолютного объема депозитов компаний в "токсичных" долларах и евро", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

"Рубль пока продолжает укрепляться в рамках коррекции, и такой динамике способствует умеренный рост нефтяных цен на глобальном рынке. Допускаем, что в среду курс пары доллар-рубль может вновь опускаться ниже 90 рублей", — считает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В ближайшие дни в паре доллар-рубль борьба может развернуться за отметку 90. Пока она может вестись с переменным успехом. Уверенно оттеснить доллар ниже 90 рубль может ближе к концу месяца при поддержке налогового периода и монетарного фактора", — полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".