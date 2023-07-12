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2023
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Курс рубля в начале торгов показывает разнонаправленную динамику
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Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов среды: доллар дешевеет до 90,13 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс... ПРАЙМ, 12.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов среды: доллар дешевеет до 90,13 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 25 копеек, до 90,13 рубля, курс юаня растет на 2 копейки, до 12,52 рубля, евро дорожает лишь на 3 копейки, до 99,35 рубля.