МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс рубля показывает разнонаправленную динамику в начале торгов среды: доллар дешевеет до 90,13 рубля, юань дорожает до 12,52 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль вырос к доллару и евро, слегка снизился к юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.02 мск снижается на 25 копеек, до 90,13 рубля, курс юаня растет на 2 копейки, до 12,52 рубля, евро дорожает лишь на 3 копейки, до 99,35 рубля.