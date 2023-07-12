МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара снижается по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, перед выходом данных по росту потребительских цен в США за июнь, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением

По состоянию на 7.36 мск курс евро к доллару рос до 1,1032 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1006 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,57 иены со 140,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 101,4 пункта.

Статистику по инфляции США минтруд страны опубликует позднее днем. Аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении — на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

А через несколько часов Федеральная резервная система (ФРС) США выпустит свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев регулятора об экономическом положении в стране, где инвестороы могут найти подсказки касательно следующего шага Федрезерва на своем близящемся июльском заседании, оно пройдет 25-26 июля. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на текущем уровне.