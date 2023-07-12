Юань укрепился до максимума за три недели против доллара США в среду
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В среду юань вырос против слабеющего доллара США до максимума за три недели.
Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1765 против 7,1886 во вторник.
На континентальном рынке пара открылась на 7,1960, а на момент написания статьи торговалась по 7,1901.
Согласно вышедшим во вторник данным, рост банковского кредитования в Китае в июне по сравнению с маем существенно превысил прогноз благодаря стимулирующим мерам центрального банка.
Объем банковского кредитования в июне достиг 3,05 трлн юаней, но эти неожиданно сильные данные не убедили аналитиков в росте спроса.
"В то время как доверие потребителей и частных компаний остается слабым, мы сомневаемся в том, что само по себе увеличение предложения кредитов будет достаточным для существенного ускорения роста экономики", — написали клиентам в среду аналитики Bank of America.
К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 101,416 от уровня закрытия вторника 101,732.
Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США. Рынки ожидают, что базовый индекс потребительских цен в июне по сравнению с июнем прошлого года вырос на 5%.
По словам аналитиков Maybank, доллар "может частично восстановить потери", если данные превысят прогноз, потому что это усилит ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС.
В четверг инвесторы ждут данных по внешней торговле Китая.
Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,195.
https://1prime.ru/Forex/20230712/841060619.html