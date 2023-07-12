МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В среду юань вырос против слабеющего доллара США до максимума за три недели. Финансист предупредил об "американских горках" рубля до конца лета

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1765 против 7,1886 во вторник.

На континентальном рынке пара открылась на 7,1960, а на момент написания статьи торговалась по 7,1901.

Согласно вышедшим во вторник данным, рост банковского кредитования в Китае в июне по сравнению с маем существенно превысил прогноз благодаря стимулирующим мерам центрального банка.

Объем банковского кредитования в июне достиг 3,05 трлн юаней, но эти неожиданно сильные данные не убедили аналитиков в росте спроса.

"В то время как доверие потребителей и частных компаний остается слабым, мы сомневаемся в том, что само по себе увеличение предложения кредитов будет достаточным для существенного ускорения роста экономики", — написали клиентам в среду аналитики Bank of America.

К моменту написания статьи индекс доллара снизился до 101,416 от уровня закрытия вторника 101,732.

Позднее в среду выйдут данные по инфляции в США. Рынки ожидают, что базовый индекс потребительских цен в июне по сравнению с июнем прошлого года вырос на 5%.

По словам аналитиков Maybank, доллар "может частично восстановить потери", если данные превысят прогноз, потому что это усилит ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС.

В четверг инвесторы ждут данных по внешней торговле Китая.

Пара доллар США/оффшорный юань на момент написания статьи торговалась по 7,195.