МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллар в среду укрепились против доллара США, который оказался под широкомасштабным понижательным давлением. Таким образом, они проигнорировали поступающие со стороны властей сигналы о склонности к более мягкой денежно-кредитной политике. Индекс потребительского доверия в Австралии вырос в июне

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,5%, до 0,6720, продолжая отодвигаться от недавно достигнутого минимума 0,6595. Пара новозеландский доллар/доллар США прибавила 0,4%, поднявшись до 0,6225, причем ей удалось достичь самого высокого уровня почти за три недели.

Резервный банк Новой Зеландии ранее в среду, как и ожидалось, оставил ключевую процентную ставку на уровне 5,5%. Таким образом, в рамках текущей кампании по ужесточению политики центральный банк повысил ставку 12 раз, на 525 базисных пунктов в общей сложности.

РБНЗ выразил уверенность в том, что процентные ставки достигли сдерживающей зоны, будут в ней оставаться в течение некоторого времени и в конечном итоге вернут инфляцию к целевым значениям.

Рынки восприняли это заявление как сигнал о том, что теперь необходимость в ужесточении политики стала менее острой, и стали учитывать дальнейшее повышение ключевой ставки примерно на 11 базисных пунктов против 18 базисных пунктов до заявления.

Рынки считают, что снижение ключевой процентной ставки РБНЗ произойдет не раньше августа следующего года.

Что касается Резервного банка Австралии, то его управляющий Филип Лоу пока затрудняется сказать, потребуется ли дальнейшее повышение процентных ставок, и не исключает никаких вариантов.

В связи с этим среди инвесторов нет единого мнения по поводу того, будет ли поднята ключевая процентная ставки РБА на августовском заседании. Рынок фьючерсов оценивает вероятность паузы в 57%.

В этом месяце центральный банк Австралии воздержался от каких-либо действий, после того как с мая прошлого года он поднял ключевую ставку на 400 базисных пунктов, до максимума за десять лет 4,1%.