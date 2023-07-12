МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 11 июля составил 1,7 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Юань поднялся до трехнедельного максимума в среду

Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.

ЦБ РФ с 13 января возобновил валютные операции в интересах Минфина в рамках бюджетного правила. Причем теперь в этих целях покупать или продавать будут только юани.

Запланированный объем продажи валюты в период с 7 июля по 4 августа составляет 34,9 миллиарда рублей, по 1,7 миллиарда рублей в день.