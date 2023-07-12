МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине среды, следует из данных Московской биржи. Недовольны все. Почему рублю помогут еще до конца лета

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 20 копеек, до 90,58 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,58 рубля, евро дорожает на 27 копеек, до 99,89 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,05%, до 79,44 доллара за баррель.

"Мы считаем, что национальная валюта остается перепроданной и сохраняет потенциал для укрепления. Ориентируемся на снижение пары доллар-рубль под отметку 90 рублей и выход в более фундаментально обоснованный диапазон 86-88 рублей в ближайшее время", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Он также считает, что в менее вероятном сценарии курс доллара может закрепиться в диапазоне 90-91 рубля и несколько сессий подряд двигаться в рамках этого коридора. Препятствием для укрепления рубля, по мнению аналитика, могут выступить снижение профицита счета текущих операций и сальдо текущего счета России. Поддержку отечественной валюте оказывает ощутимый рост нефтяных котировок.

"Мы по-прежнему не исключаем ухода пары доллар-рубль в район 87-88 рублей на приближении пика налогового периода, но долгосрочный понижательный тренд рубля вряд ли будет сломлен без новых позитивных для национальной валюты факторов", — полагает Алексей Антонов из "Алор Брокер".