Рубль на Мосбирже опускается к доллару, юаню и евро в первой половине среды
МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс рубля снижается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине среды, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.37 мск растет на 20 копеек, до 90,58 рубля, юаня — на 8 копеек, до 12,58 рубля, евро дорожает на 27 копеек, до 99,89 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,05%, до 79,44 доллара за баррель.
"Мы считаем, что национальная валюта остается перепроданной и сохраняет потенциал для укрепления. Ориентируемся на снижение пары доллар-рубль под отметку 90 рублей и выход в более фундаментально обоснованный диапазон 86-88 рублей в ближайшее время", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Он также считает, что в менее вероятном сценарии курс доллара может закрепиться в диапазоне 90-91 рубля и несколько сессий подряд двигаться в рамках этого коридора. Препятствием для укрепления рубля, по мнению аналитика, могут выступить снижение профицита счета текущих операций и сальдо текущего счета России. Поддержку отечественной валюте оказывает ощутимый рост нефтяных котировок.
"Мы по-прежнему не исключаем ухода пары доллар-рубль в район 87-88 рублей на приближении пика налогового периода, но долгосрочный понижательный тренд рубля вряд ли будет сломлен без новых позитивных для национальной валюты факторов", — полагает Алексей Антонов из "Алор Брокер".
https://1prime.ru/Forex/20230712/841061711.html