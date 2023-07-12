МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Банк России опубликовал на своем сайте проект положения, который содержит основные правила работы платформы цифрового рубля: виды кошельков, перечень возможных операций с цифровыми рублями и порядок урегулирования споров. ЦБ заявил, что средства населения в банках России в июне продолжили рост

"В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями", — сказано в сообщении регулятора, сопровождающем проект. Так, например, на платформе открываются следующие виды счетов: счета цифрового рубля операторов по переводу денежных средств, за исключением иностранных банков, счета физических и юридических лиц.

Документом также предполагается, что на платформе цифрового рубля совершаются следующие виды операций: перевод цифровых рублей, изменение остатка цифровых рублей путем перевода денежных средств с банковских счетов.

Кроме того, в проекте положения описывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, а также порядок контроля за соблюдением участниками правил платформы. Платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Операции на ней будут проводиться в режиме онлайн.

Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.