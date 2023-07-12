ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. России и Китаю необходимо наладить обмен информацией о правовом регулировании и защите цифровых валют двух стран, заявил в Пекине генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Банк международных расчетов назвал число цифровых валют к 2030 году

"Китай одним из первых в мире стал внедрять цифровую валюту центрального банка, в том числе с целью обезопасить экономику от криминального влияния криптовалют. Буквально вчера Госдума РФ приняла закон о введении цифрового рубля. Полагаю, обмен информацией об их (цифровых валютах — ред.) правовом регулировании и защите от криминального воздействия также представляет общий интерес для наших прокурорских служб", — сказал Краснов во время рабочей встречи с генпрокурором верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном.

Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России и станет дополнительной формой национальной валюты, обращаясь наряду с наличными и безналичными рублями. При этом не предусматривается привлечение цифровых рублей во вклады и депозиты.

Нерезиденты смогут без ограничений осуществлять операции с цифровыми рублями, если иное не предусмотрено законодательством РФ. Счета цифрового рубля нерезидентам будет открывать оператор платформы, а доступ им к этой платформе будут предоставлять ее участники (российские уполномоченные банки или иностранные банки), а в предусмотренных законом случаях — сам оператор.

Закон должен вступить в силу с 1 августа, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.