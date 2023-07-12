МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам в среду днем замедлил снижение перед выходом статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Рубль на Мосбирже слабеет в первой половине среды

По состоянию на 13.53 мск курс евро к доллару рос до 1,1022 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1006 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,58 иены со 140,37 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 101,51 пункта.

Ранее в ходе торгов среды курс евро к доллару максимально поднимался до 1,1037 доллара, курс доллара к иене опускался до 139,31 иены, а индекс доллара снижался до 101,34 пункта.

В среду в 15.30 мск минтруда США опубликует данные по инфляции в стране. Аналитики предполагают, что по итогам июня потребительские цены замедлили рост до 3,1% в годовом выражении с 4% месяцем ранее. В месячном выражении инфляция ожидается на уровне 0,3% после 0,1% в мае.

Статистика может повлиять на дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США по учетной ставке. Ближайшее заседание регулятора состоится 25-26 июля.

Согласно данным CME Group, 92,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки на этом заседании на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на текущем уровне.

Кроме того, в среду вечером ФРС опубликует свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев об экономическом положении в стране. В ней инвесторы также могут найти подсказки касательно следующего шага ФРС.