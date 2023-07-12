МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российская валюта умеренно снижается к доллару, евро и юаню: доллар торгуется в районе 90,6 рубля, евро – выше 100 рублей, юань — около 12,6 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар замедлил снижение перед статистикой по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.32 мск поднимается на 23 копейки, до 90,61 рубля, евро — на 92 копейки, до 100,24 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,61 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" в среду днем превысил 109,89 миллиарда рублей, долларами – составил более 55,97 миллиарда рублей, евро – почти 24,62 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ ВНОВЬ СНИЖАЕТСЯ

Российская валюта днем отступает в парах с долларом, юанем и евро, теряя порядка 0,25%, 0,85% и 0,9% соответственно.

При этом стоимость нефти продолжает повышаться. Так, сентябрьский фьючерс нефти марки Brent растет на 0,33% — до 79,66 доллара за баррель, и уже в ходе дня превышал 80 долларов — впервые с 1 мая.

"Сегодня наблюдается упорное закрытие коротких позиций спекулянтами (спекулянты продавали валюту в займы без ее наличия, теперь закрывают этот "шорт"). После дисконта фьючерса доллар-рубль к споту в 1,7-3 рубля в последние 4 дня дисконт сдался до 1,1 рубля", — комментирует ход торгов главный макроэкономист УК "Ингосстрах-Инвестиции" Антон Прокудин.

"Это закрытие создает поддержку валютному курсу (закрытие позиций идёт через покупку фьючерсов), однако спотовые значения не растут, видимо, есть избыток валюты на рынке и курс покатится ниже", — добавляет он.

"Судя по снизившейся торговой активности, основная волна девальвации рубля позади. Несмотря на спокойствие властей в отношении обменных курсов, при продолжении стремительного ослабления рубля им пришлось бы на это реагировать. Сейчас же мы наблюдаем боковое движение после умеренной коррекции", — говорит начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.

Данные ЦБ РФ по счету текущих операций в первое полугодии подтверждают достаточность прошедшего ослабления относительно фундаментальных метрик, уверен он.

"Препятствием для укрепления рубля на фоне подорожавшей нефти выступает отсутствие на российском валютном рынке достаточного количества инвесторов и спекулянтов, которые бы закладывали в курс рубля текущий рост нефтяных цен. Если им удастся закрепиться на более высоких уровнях, лишь через некоторое время это улучшит ситуацию с экспортной выручкой, увеличив предложение иностранной валюты", — считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ПРОГНОЗЫ Нефть-матушка поддержала рубль

Прокудин из УК "Ингосстрах-Инвестиции" прогнозирует, что курс рубля укрепится до 85 рублей за доллар прежде, чем ослабеть далее. "Статистика, опубликованная ЦБ, явно указывает, что валютный курс будет и дальше слабеть", — считает он.

"Курс доллара в диапазоне 89-94 рубля выглядит адекватным", — считает Евстифеев из банка "Зенит".