МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Курс доллара увеличил темпы снижения по отношению к евро и иене в среду после публикации статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Нефть сможет укрепить рубль до 88 рублей за доллар, сообщила аналитик

По состоянию на 17.54 мск курс евро к доллару рос до 1,1122 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1006 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,46 иены со 140,37 иены. До выхода статистики курс евро находился на уровне 1,102 доллара, курс иены — на уровне 139,5 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.54 мск опускался на 1,09%, до 100,63 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, аналитики прогнозировали показатель на уровне 3,1%. В месячном выражении потребительские цены за прошлый месяц выросли на 0,2% после увеличения на 0,1%. Базовая инфляция в годовом выражении замедлилась в июне до 4,8% с 5,3% в мае. Данные о потребительских ценах инвесторы рассматривают как индикатор дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным CME Group, более 90% опрошенных аналитиков ждут в июле повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов. Кроме того, около 66% экспертов в период с июля по ноябрь прогнозируют только одно повышение ставки на 25 базисных пунктов. По итогам июньского заседания центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 5-5,25%, однако отметил целесообразность дальнейшего ее повышения.