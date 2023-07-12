МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды подешевел к доллару, юаню и евро: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 90,87 рубля, 12,7 рубля и 100,93 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар ускорил снижение к евро и иене после выхода данных об инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 49 копеек, до 90,87 рубля, юаня — на 20 копеек, до 12,7 рубля, евро – на 1,61 рубля, до 100,93 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 133,416 миллиарда рублей, долларами – почти 73 миллиарда рублей, евро – более 31 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.