МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Российская валюта подешевела к доллару, евро и юаню: доллар поднялся почти к 91 рублю, евро – выше 100 рублей, юань — к 12,7 рубля, несмотря на подорожавшую стоимость нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 49 копеек, до 90,87 рубля, юаня — на 20 копеек, до 12,7 рубля, евро – на 1,61 рубля, до 100,93 рубля.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent к 19.20 мск растет на 0,63% — до 79,9 доллара за баррель, и уже в ходе дня превышал 80 долларов — впервые с 1 мая.

РУБЛЬ ВНОВЬ СНИЗИЛСЯ

"Российская валюта в среду снизилась по отношению к доллару США, завершила основную российскую торговую сессию выше отметки 90. Однако в целом котировки стабилизировались, консолидируются вокруг уровня 90,5 рубля", — комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" замечает, что оттеснить доллар ниже 90 пока не удается, и, хотя нефтяные котировки достигли в среду 80 долларов за баррель Brent, а индекс доллара DXY отступил ниже 102 пунктов, новостной фон не прибавил уверенности российской валюте.

Вместе с тем, давление на нацвалюту исходит еще и от ухудшения картины на рынке рублевого долга, считает аналитик.

"Индекс гособлигаций RGBI после снижения в течение пяти сессий подряд оказался на минимумах за 9 месяцев. Главным образом это вызвано ожиданием резкого повышения ключевой ставки по итогам июльского заседания ЦБ РФ", — добавляет он.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 133,416 миллиарда рублей, долларами – почти 73 миллиарда рублей, евро – более 31 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

ПРОГНОЗЫ

"На стороне рубля по-прежнему растущая нефть и активно снижающаяся американская валюта, индекс доллара (DXY) за последние пять торговых сессии потерял более 2,5%. Также приближающийся пик налоговых выплат", — замечает Кравченко из УК "Первая".

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящую сессию: 89–91 рубль, 99–101 рубль и 12,3–12,8 рубля соответственно", — прогнозирует Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

Буйволов из "БКС Мир инвестиций" считает, что курс рубля к доллару до конца текущей недели будет находиться в диапазоне 89-92 рубля.