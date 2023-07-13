МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Центральный банк РФ и министерство финансов ведут работу над переходом на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия-Африка" Олег Озеров. Путин отметил важность поставок российского зерна в беднейшие страны Африки

"Мы знаем, что такая работа и Центробанком, и Минфином ведется", – сказал Озеров, отвечая на вопрос о возможном переходе на национальные валюты во взаиморасчетах со странами Африки.

"Они должны решать эти вопросы и решать их как можно быстрее, потому что время не ждет. Нужно налаживать прямые контакты с нашими африканскими партнерами, что и происходит", — подчеркнул он.