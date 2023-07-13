МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Государственные платежи, проводящиеся в цифровом рубле, будут полностью прозрачными, поэтому внедрение такой валюты можно назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России, высказал РИА Новости экспертное мнение руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин. Глава казначейства объяснил, за что нельзя будет платить цифровым рублем

"Пожалуй, что да. Но сейчас я уже отвечаю не как казначей, а как эксперт. Что касается государственных платежей, государственных денег, то здесь очевидно, что полная прозрачность", — ответил он на вопрос, можно ли цифровой рубль назвать одной из форм борьбы с коррупцией в России.

По его словам, важность и удобство цифрового рубля докажет время. "Хотя наверняка выявятся какие-то пока непонятные вещи, которые походу будут корректироваться. Здесь надо спокойно к этому относиться. И не торопиться", — добавил Артюхин.

Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.