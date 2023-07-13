МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в четверг утром продолжает снижаться после выхода днем ранее данных о замедлении инфляции в США в июне, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом

По состоянию на 7.23 мск курс евро к доллару рос до 1,1145 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,49 иены со 138,5 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,07%, до 100,45 пункта.

В среду индекс упал на 1,2%. К евро доллар подешевел на 1,1%, а к иене — на 1,3%. Давление на курс американской валюты оказала статистика из США. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4%. Ожидалось замедление только до 3,1%.

Такие данные поддерживают ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.

По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в текущем месяце с нынешнего уровня в 5-5,25%. "Скорее всего, они все же решатся на повышение ставки, но это будет больше символичным жестом, чем отражением сути," — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс слова старшего экономиста Annex Wealth Management Брайана Якобсена (Brian Jacobsen).

При этом на декабрь 58,1% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%.