МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в четверг продолжали самое масштабное ралли за пять месяцев, поскольку рынки рассчитывали на завершение цикла повышения процентных ставок в США или даже на их снижение в начале следующего года. Недовольны все. Почему рублю помогут еще до конца лета

Доходность австралийских гособлигаций снизилась, поскольку инвесторы теперь считают менее вероятным дальнейшее повышение ставок Резервного банка Австралии, причем вероятность августовского повышения оценивается значительно ниже 50,0%.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 3-недельного максимума 0,6801, накануне подскочив на 1,5%, что стало максимальным дневным ростом с начала января.

Пара новозеландский доллар/доллар США достигла 2-месячного пика 0,6316, подскочив на 1,6% в среду, и нацелилась на майский максимум 0,6384.

Австралийская и новозеландская валюты перешли к росту после того, как опубликованные в среду данные по инфляции в США не оправдали прогнозов, заставив инвесторов ожидать, что Федеральная резервная система в текущем году повысит ставки лишь еще один раз и может начать их снижение уже в марте следующего года.

"ФРС лидирует в глобальном цикле процентных ставок, что в дальнейшем будет все более негативным фактором для доллара США, по мере того как центральные банки по всему миру переходят от повышения ставок к снижению", — заявил Алан Раскин, стратег-аналитик Deutsche Bank.

Перспективы окончания ужесточения денежно-кредитной политики в США, по мнению инвесторов, делают менее вероятным дальнейшее повышение ставок в Австралии.

Согласно котировкам фьючерсов, рынки оценивают лишь в 37,0% вероятность повышения ключевой ставки РБА до 4,1% в следующем месяце.

Резервный банк Новой Зеландии тоже придерживался мягкой риторики, когда по итогам заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 5,5%, заявив, что текущая денежно-кредитная политика уже в достаточной степени сдерживает инфляцию.

"РБНЗ выразил растущую уверенность в том, что ограничивающая политика будет способствовать возвращению инфляции к целевому уровню, — заявили аналитики JPMorgan. — Мы по-прежнему считаем, что РБНЗ к концу года перейдет к снижению ставок".