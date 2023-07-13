Австралийский и новозеландский доллары растут на ожидании снижения ставкив ФРС США
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары в четверг продолжали самое масштабное ралли за пять месяцев, поскольку рынки рассчитывали на завершение цикла повышения процентных ставок в США или даже на их снижение в начале следующего года.
Доходность австралийских гособлигаций снизилась, поскольку инвесторы теперь считают менее вероятным дальнейшее повышение ставок Резервного банка Австралии, причем вероятность августовского повышения оценивается значительно ниже 50,0%.
Пара австралийский доллар/доллар США выросла до 3-недельного максимума 0,6801, накануне подскочив на 1,5%, что стало максимальным дневным ростом с начала января.
Пара новозеландский доллар/доллар США достигла 2-месячного пика 0,6316, подскочив на 1,6% в среду, и нацелилась на майский максимум 0,6384.
Австралийская и новозеландская валюты перешли к росту после того, как опубликованные в среду данные по инфляции в США не оправдали прогнозов, заставив инвесторов ожидать, что Федеральная резервная система в текущем году повысит ставки лишь еще один раз и может начать их снижение уже в марте следующего года.
"ФРС лидирует в глобальном цикле процентных ставок, что в дальнейшем будет все более негативным фактором для доллара США, по мере того как центральные банки по всему миру переходят от повышения ставок к снижению", — заявил Алан Раскин, стратег-аналитик Deutsche Bank.
Перспективы окончания ужесточения денежно-кредитной политики в США, по мнению инвесторов, делают менее вероятным дальнейшее повышение ставок в Австралии.
Согласно котировкам фьючерсов, рынки оценивают лишь в 37,0% вероятность повышения ключевой ставки РБА до 4,1% в следующем месяце.
Резервный банк Новой Зеландии тоже придерживался мягкой риторики, когда по итогам заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 5,5%, заявив, что текущая денежно-кредитная политика уже в достаточной степени сдерживает инфляцию.
"РБНЗ выразил растущую уверенность в том, что ограничивающая политика будет способствовать возвращению инфляции к целевому уровню, — заявили аналитики JPMorgan. — Мы по-прежнему считаем, что РБНЗ к концу года перейдет к снижению ставок".
https://1prime.ru/Forex/20230713/841071401.html