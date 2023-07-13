МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Юань немного снизился против доллара США в четверг, после выхода не оправдавших прогноза данных по внешней торговле Китая. По словам аналитиков, потенциал дальнейшего ослабления китайской валюты ограничен. Австралийский доллар растет на ожидании решения ФРС США

В июне по сравнению с июнем прошлого года экспорт из Китая сократился более существенно, чем ожидали инвесторы. Импорт в Китай также уменьшился.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1527 против 7,1765 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 7,1680, а на момент написания статьи торговалась по 7,1687.

Юань рос к доллару в последние дни, но на фоне общего ослабления американской валюты этот рост был незначительным, сказал главный валютный аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

Торгово-взвешенный курс юаня (CFETS) снизился до минимума с начла 2021 года 96,22.

Сокращение импорта в июне подтвердило слабость импульса роста китайской экономики во 2-м квартале, сказал Тан.

Несмотря на слабые данные по внешней торговле, трейдеры и аналитики считают, что дальнейшее снижение юаня могут ограничить принимаемые Пекином меры, а именно — определение более низкого срединного курса доллара к китайской валюте и ожидаемое объявление о мерах стимулирования экономики.

Фиксинг и надежда на объявление в конце июля о мерах стимулирования могут остановить снижение краткосрочной доходности активов в юанях и ограничить рост доллара против китайской валюты, сказал аналитик HSBC Цзинян Чэн.

Индекс доллара на момент написания статьи снизился до 100,443 от уровня закрытия среды 100,521. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,1725.