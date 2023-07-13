Рубль на Мосбирже повышается в отношении доллара, евро и юаня на торгах четверга
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс рубля повышается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине четверга, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск снижается на 37 копеек, до 90,54 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,64 рубля, евро дешевеет на 7 копеек, до 100,86 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,21%, до 80,28 доллара за баррель.
"Не исключаем, что доллар инерционно может приблизиться к отметке 92 рубля в ходе сегодняшних торгов, однако мы продолжаем ориентироваться на восстановление своих позиций рублем и возвращение пары под отметку 90 рублей", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.
Поддержку российской валюте, по мнению аналитика, оказывает сохраняющийся рост цен на энергоносители, а негативно на нее влияют сужение сальдо торгового баланса, отрицательное сальдо текущего счета, а также снижение ежедневных объемов продаж иностранной валюты Минфином, понижающее объем ее предложения на валютном рынке России.
Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает, что в ближайшее время торговая активность на российском валютном рынке увеличится на фоне приближения налогового периода.
https://1prime.ru/Forex/20230713/841073089.html