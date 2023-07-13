МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс рубля повышается к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине четверга, следует из данных Московской биржи. Недовольны все. Почему рублю помогут еще до конца лета

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.46 мск снижается на 37 копеек, до 90,54 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,64 рубля, евро дешевеет на 7 копеек, до 100,86 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,21%, до 80,28 доллара за баррель.

"Не исключаем, что доллар инерционно может приблизиться к отметке 92 рубля в ходе сегодняшних торгов, однако мы продолжаем ориентироваться на восстановление своих позиций рублем и возвращение пары под отметку 90 рублей", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Поддержку российской валюте, по мнению аналитика, оказывает сохраняющийся рост цен на энергоносители, а негативно на нее влияют сужение сальдо торгового баланса, отрицательное сальдо текущего счета, а также снижение ежедневных объемов продаж иностранной валюты Минфином, понижающее объем ее предложения на валютном рынке России.

Алексей Антонов из "Алор Брокер" ожидает, что в ближайшее время торговая активность на российском валютном рынке увеличится на фоне приближения налогового периода.