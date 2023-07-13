МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем продолжает снижаться к другим мировым валютам, свидетельствуют данные торгов. Рубль укрепляется к основным валютам в четверг

Инвесторы продолжают отыгрывать статистику по инфляции в США, опубликованную днем ранее.

По состоянию на 14.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1171 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1128 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,48 иены со 138,5 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 100,23 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3% с 4% месяцем ранее, сообщило в среду минтруда страны. Аналитики ожидали снижения лишь до 3,1%.

Статистика укрепила ожидания рынков, что Федеральная резервная система США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле. Это оказывает давление на курс доллара.

Кроме того, в четверг были опубликованы данные по промпроизводству в еврозоне. Показатель в мае снизился в годовом выражении на 2,2% при прогнозе снижения лишь на 1,2%. В ЕС объем промышленного производства в мае снизился на 1,8% в годовом выражении и увеличился на 0,1% в месячном.