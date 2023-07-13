МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга подорожал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 90,11 рубля и 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи. Стоимость нефти Brent превысила 81 доллар за баррель впервые с 26 апреля

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 76 копеек, до 90,11 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,59 рубля, при этом евро символически вырос на 4 копейки, до 100,97 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 116,3 миллиарда рублей, долларами – 84 миллиарда рублей, евро – 31,4 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.