Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 90,11 рубля, юань до 12,59 рубля
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга подорожал к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги соответственно на отметках 90,11 рубля и 12,59 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 76 копеек, до 90,11 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,59 рубля, при этом евро символически вырос на 4 копейки, до 100,97 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 116,3 миллиарда рублей, долларами – 84 миллиарда рублей, евро – 31,4 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.
https://1prime.ru/Forex/20230713/841080051.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.