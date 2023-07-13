МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Российская валюта в четверг на фоне роста стоимости нефти и дешевеющего на глобальном рынке доллара значительно выросла к доллару и юаню, при этом символически подешевела к евро: доллар опустился до 90,11 рубля, юань до 12,59 рубля, евро закрыл торги на уровне 100,97 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 76 копеек, до 90,11 рубля, юаня — на 11 копеек, до 12,59 рубля, при этом евро символически вырос на 4 копейки, до 100,97 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам торгов превысил 116,3 миллиарда рублей, долларами – 84 миллиарда рублей, евро – 31,4 миллиарда рублей, также следует из данных Мосбиржи.

Сентябрьский фьючерс нефти марки Brent к 20.02 мск растет на 0,35% — до 80,39 доллара за баррель.

Индекс доллара DXY (индекс, показывающий соотношение доллара США к корзине валют основных торговых партнеров) снижается на 0,61%, до 99,9 пункта.

РУБЛЬ ВЫРОС К ДОЛЛАРУ И ЮАНЮ

По мнению аналитика компании "Алор Брокер" Андрея Эшкинина, основным драйвером ослабления рубля в последнее время является сокращение поступлений экспортной выручки на валютный рынок. Это произошло благодаря низким ценам на нефть, которая торговалась в боковике около двух месяцев. Причина в высоких процентных ставках в большинстве экономик мира, что увеличивает риски глобальной рецессии, добавляет он.

По его мнению, текущее укрепление российской валюты стоит воспринимать как коррекцию, однако дальнейшее снижение котировок валютной пары доллар-рубль выглядит разумно.

"Во-первых, нефть вышла из бокового канала вверх. Ожидаем дальнейший рост до отметок 83 доллара за баррель Brent. Это послужит драйвером для роста рубля. Во-вторых, индекс доллара вновь показывает снижение, на текущий момент DXY торгуется на годовых минимумах. Это означает, что рост котировок валютных пар, у которых доллар является базовой валютой, маловероятен", — говорит он.

"В-третьих, в рублевых фьючерсах наблюдается бэквордация (фьючерс на пару доллар-рубль стоит дешевле самой пары – ред.). В-четвертых, индикатор RSI (технический индикатор, индекс относительной силы, который показывает отношение среднего прироста цены к среднему падению за период – ред.) сообщает о технической перекупленности", — добавляет он.

Как отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций", рубль в четверг отыгрывал позиции у доллара, моментами оттесняя его ниже отметки 90, при этом в паре с евро российская валюта смотрелась менее уверенно.

Он указывает, что индекс доллара DXY оказался ниже 100 пунктов впервые с весны прошлого года.

"Данный фактор способствовал усилению роста сырьевых цен. Тем не менее, курсовая динамика рубля пока не в полной мере отражает благоприятную общерыночную конъюнктуру, что мы связываем с сохранением давления со стороны ухудшения платежного баланса", — также замечает он.

ПРОГНОЗЫ

"Пока трудно сказать, на каких уровнях стабилизируется курс. В летние месяцы ликвидность рынка низкая и возможны движения как в сторону укрепления, так и ослабления курса. Но последние данные по торговому балансу за июнь оказались слабыми, поэтому я не уверена, что сейчас уже можно говорить о стабилизации курса", — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Эшкинин из "Алор Брокер" ожидает снижение валютной пары доллар-рубль до ближайшего уровня поддержки, расположенного в районе 85 рублей.

"Похожая ситуация складывается с парой юань-рубль, текущая цель – 12 рублей. Стоит отметить, что при отсутствии нерезидентов динамика курса определяется балансом потоков валюты между экспортерами и импортерами", — говорит эксперт.