МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Опрошенные "Ведомостями" аналитики считают, что для исполнения бюджета в рамках утвержденных параметров курс национальной валюты должен составлять не менее 90 рублей за доллар. Рубль заметно вырос к доллару и юаню, но мало изменился к евро

Издание напоминает, что еще весной власти допускали, что нефтегазовые доходы на фоне снижения цен на энергоносители и объема экспорта могут в значительной мере отклониться от плана, утвержденного в законе о бюджете. Однако недавно глава Минфина Антон Силуанов заявил, что итогам нынешнего года нефтегазовые доходы как минимум достигнут базового уровня — 8 триллионов рублей.

"Доллар подрос в цене, а цены на нефть снизились. Если посмотреть по объемам нефтегазовых доходов, то мы сейчас выходим на базовый уровень нефтегазовых доходов, учтенных в бюджете", — заявил Силуанов.

Как поясняет издание, под базовым уровнем подразумевается величина нефтегазовых доходов, напрямую влияющая на максимально допустимый объем расходов. На текущий год, а также на 2024-2025 годы базовый уровень определен в размере 8 триллионов рублей. При этом общий объем базовых нефтегазовых доходов НГД, изначально прогнозировавшийся в 2023-м, утвержден на уровне 8,9 триллионов рублей.

По мнению аналитика ФГ "Финам" Андрея Маслова, сейчас Минфин даже при курсе 90 рублей за доллар испытывает недостаток в нефтегазовых доходах, и если ситуация с поставками за рубеж не изменится, то нужный курс может составить и 100 рублей за доллар. Но это, как подчеркнул аналитик, еще не говорит, что Банк России и Минфин будут искусственно занижать курс рубля.