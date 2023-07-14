Курс рубля не показывает существенных изменений к основным валютам
Мосбиржа: курс рубля в начале торгов не показывает значимых изменений к основным валютам
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс рубля не показывает существенных изменений к основным торгуемым иностранным валютам в начале торгов пятницы: доллар дешевеет до 90 рублей, юань по 12,6 рубля, евро — чуть выше 101 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск снижается на 10 копеек, до 90,01 рубля, курс юаня растет на 1 копейку, до 12,6 рубля, евро — на 6 копеек, до 101,03 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230714/841082712.html
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