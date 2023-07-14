МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в пятницу утром снижается, при этом американская валюта может показать худшую неделю с ноября прошлого года на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может свернуть цикл ужесточения политики, свидетельствуют данные торгов. Доллар на Мосбирже завершил торги снижением

По состоянию на 7.26 мск курс евро к доллару рос до 1,1234 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1224 доллара. Курс доллара к иене снижался до 137,64 иены со 138,03 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 99,66 пункта.

С начала недели индекс может показать снижение на 2,6%, к евро доллар может подешеветь на 2,4%, к иене — на 3,2%. Это худшая неделя для американской валюты с начала ноября 2022 года, когда снижение составляло порядка 4-5%.

Сдерживает доллар уверенность рынков в том, что Федрезерв после ожидаемого июльского увеличения ставки может свернуть цикл повышений. Регулятор начал поднимать ключевую ставку в прошлом году для борьбы с высокой инфляцией, в июне ставка была сохранена на уровне 5-5,25% годовых.

По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в текущем месяце. При этом на декабрь 58,1% аналитиков прогнозируют ставку на уровне 5,25-5,5%.

Рынки также ожидают выход статистики по еврозоне и США позднее в пятницу. Как полагают эксперты, дефицит торгового баланса еврозоны в мае составил 7,6 миллиарда евро против 11,7 миллиарда в апреле. А индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по предварительной оценке, в июле вырос до 65,5 пункта с 64,4 пункта в июне, прогнозируют эксперты.