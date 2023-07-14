МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. В пятницу юань укрепился против слабнущего доллара США до максимума за месяц, после того как Народный банк Китая объявил, что продолжит стабилизировать свою валюту при угрозах ее резкого падения. Вышли данные по внешней торговле Китая

Если юань сохранит импульс роста, то закончит второю неделю подряд на позитивной территории. С начала этой недели он укрепился против доллара на 1,2%.

У нас есть достаточно инструментов, и мы будем принимать "контрциклические" меры, сказал на пресс-конференции в пятницу заместитель управляющего центрального банка Китая Лю Гоцян.

Банк также будет корректировать требования к резервам кредитных организаций и предотвращать резкие колебания юаня.

"Похоже, что в последние дни юань стабилизируется", — сказал экономист UBS Тао Ван, добавив, что китайскую валюту поддерживают сигналы центрального банка и ослабление доллара.

Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 7,1318 против 7,1527 в четверг. На континентальном рынке пара открылась на 7,1399, а на момент написания статьи торговалась по 7,1378.

Народный банк Китая еще в начале июля через государственные СМИ обещал поддерживать юань, но заявление Ли прозвучало на фоне ожиданий сокращения разрыва между доходностью в США и в Китае, который оказывает давление на китайскую валюту.

Индекс доллара на момент написания статьи снизился до 99,646 против уровня закрытия среды 99,77. Он находится около минимумов за 15 месяцев, так как инвесторы учитывают в котировках скорое завершение цикла ужесточения политики ФРС, исходя из того, что инфляция в США замедляется.

Вышедшие в четверг данные показали, что годовой рост цен производителей в США в июне был минимальным почти за три года

"Усиление ожидания скорого завершения цикла повышения процентных ставок в США заставляет многих трейдеров открывать позиции на ослабление доллара", — сказал аналитик Mizuho Bank Кен Чэун.

По прогнозу его коллег из UBS, к концу года пара доллар/юань опустится до 6,9-7,0.

На момент написания статьи пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,1421.