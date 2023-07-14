МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине пятницы стабилен к доллару, юаню и евро, при этом американская валюта торгуется немного дешевле 90 рублей, следует из данных Московской биржи. Доллар и нефть поддерживают рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.17 мск снижается на 20 копеек, до 89,91 рубля, курс юаня не меняется, оставаясь у отметки в 12,59 рубля, евро дешевеет на 19 копеек, до 100,78 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время понижается на 0,37%, до 81,06 доллара за баррель.

"Мы считаем, что в случае, если курс доллара сможет развить снижение по итогам сегодняшних торгов (чему в целом благоволит техническая картина), то открывается горизонт выхода к нашим целевым значениям 86-88 рублей в ходе ближайших торговых сессий", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По мнению эксперта, поддержку отечественной валюте оказывает рост нефтяных котировок, накануне преодолевших отметку в 81 доллар. "При этом не исключаем, что активность на рынке экспортеров расширилась, что обычно свойственно середине месяца, а активный спрос на валюту среди населения, наоборот, снизился", — дополнил он.

"Сейчас курс рубля определяется объемом спроса и предложения валюты на рынке. Роль спекулянтов в курсообразовании мала из-за их небольшого объема. Безусловно, рост цен на нефть должен увеличить приток валюты в страну, но при этом объем российского нефтяного экспорта сокращается, да и компании продают далеко не всю заработанную валюту. К тому же с момента повышения цен до реального поступления валюты должно пройти время", — отмечает Алексей Антонов из "Алор Брокер".