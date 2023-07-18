МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Бюджетный комитет Совфеда рекомендовал палате поддержать базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля — третьей формы национальной валюты. Посол рассказал о работе над переходом на нацвалюты в расчетах с Африкой

Сенаторы рассмотрят закон на пленарном заседании 19 июля.

Документ вводит в правовую плоскость основные понятия, необходимые для внедрения цифрового рубля, в том числе определяет его правовой статус и операций с ним, взаимоотношения оператора платформы цифрового рубля — Банка России, ее участников (финансовых посредников) и пользователей (граждан и компаний).

Операции на платформе цифрового рубля будут проходить по правилам, которые утвердит Совет директоров Банка России. Также он определит тарифы на операции с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность проведения таких операций. Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа.

На законодательном уровне закрепляются обязательства ЦБ как оператора платформы цифрового рубля перед пользователями. Это означает, что Банк России несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора.

Цифровой рубль создается прежде всего как еще одно средство для платежей и переводов. Поэтому в законе закреплено, что в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит, а проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.

Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.