МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Курс доллара по отношению к другим мировым валютам во вторник практически не меняется после публикации макростатистики из США, свидетельствуют данные торгов. Рубль умеренно растет на позитиве от нефти

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару оставался на уровне прошлого закрытия в 1,1234 доллара. Курс доллара к иене снижался до 138,69 иены со 138,71 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,02%, до 99,87 пункта.

Инвесторы оценивают макростатистику из США. Так, объем розничных продаж в стране в июне поднялся на 0,2% по отношению к маю, ожидался рост на 0,5%. При этом промпроизводство в июне неожиданно сократилось на 0,5% в месячном выражении, аналитики прогнозировали нулевую динамику.

Также рынки ожидают выхода статистики по инфляции в еврозоне в среду. Предварительная оценка показала замедление инфляции в июне до 5,5% с 6,1% месяцем ранее. Аналитики полагают, что оценка не изменится.

Трейдеры также ожидают на следующей неделе очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам мероприятия регулятор примет решение по ключевой ставке. Рынки полагают, что после июльского повышения ФРС может начать сворачивать цикл ужесточения.