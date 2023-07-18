МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника немного укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 90,9 рубля и 12,63 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 10 копеек, до 90,9 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,63 рубля, евро — на 18 копеек, до 101,94 рубля.