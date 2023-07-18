МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торговой сессии вторника немного укрепился к основным торгуемым иностранным валютам: доллар сполз чуть ниже 91 рубля, евро — чуть ниже 102 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 10 копеек, до 90,9 рубля, юаня — на 5 копеек, до 12,63 рубля, евро — на 18 копеек, до 101,94 рубля.

Объем торгов юанем составил 89,51 миллиарда рублей против 68,06 миллиарда по доллару и 28,21 миллиарда по евро.

К 19.06 мск сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,31%, до 79,53 доллара за баррель.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ПО СТАВКЕ

"Главным и ближайшим маркером по российской валюте остается заседание Центрального Банка по ключевой ставке 21 июля. С одной стороны, ускорившаяся до 6% инфляция провоцирует к резкому ужесточению денежно-кредитной политики прямо сейчас. С другой, цель по инфляции в 4% должна быть достигнута только к концу года, а значит повышение ставки можно разбить на несколько этапов. Мы продолжаем придерживаться мнения, что через несколько дней ставка будет повышена лишь на 50 пунктов, а курс во многом уже учитывает данное развитие ситуации", — отметил Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Значимым для рубля считает вероятное повышение ставки ЦБ РФ и Андрей Эшкинин из "Алор Брокер". Он полагает, что признаков дальнейшего ослабления отечественной валюты на данный момент нет. При этом поддержку рублю, по мнению аналитика, помимо ожидаемого повышения ставки, оказывают высокие цены на нефть, а также индекс доллара, находящийся на годовом минимуме.

В свою очередь Николай Рясков из УК ПСБ отмечает, что поддержку рублю могут оказать продажи валютной выручки экспортерами, а также вероятные интервенции со стороны Банка России.

"Мы не видим причин для существенного удорожания рубля с текущих уровней (больше 10%), курс движется плавно и находится на комфортном для бюджета уровне. В пятницу пройдет заседание ЦБ, на котором регулятор объявит решение по ставке. На наш взгляд, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов, и рубль может временно стабилизироваться", — резюмировал он.

ПРОГНОЗЫ

Шепелев полагает, что на торгах среды доллар будет торговаться в рамках диапазона 90,5-90,8 рубля.

"Вероятно, рубль пока продолжит находиться вблизи текущих уровней, но к концу недели курс доллара еще может опуститься к 90 рублям на фоне повышения ключевой ставки и усиления продаж валюты в связи с приближающимся налоговым периодом", — заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".